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第四季人手縮減 就業展望十年來首現負數

2020-09-10 列印
第四季人手縮減 就業展望十年來首現負數
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　　人力資源公司「萬寶盛華大中華」昨天發表第四季調查報告，他們在七月底訪問近四百間本港公司的僱主。發現不少僱主有意在第四季縮減人手；經計算得出就業展望指數是負兩個百分點，自二○一○年以來首次出現負數，反映整體招聘意欲下跌。

　　萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，全球及本地疫情反覆，六個行業包括金融、保險、房地產和批發及零售等的招聘意欲均下跌。

　　另外，企業為節省成本，開始從實體轉型或開拓虛擬業務，而辦公軟件及遙距教育等行業亦受社交距離限制帶動，網購及訂餐數字增加，帶動物流相關業務，需要人手支持業務。

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