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美股中段升528點

2020-09-10 列印
　　美國周三股市回升，杜指中段報二八○二九點，升五百二十八點；納指則報一一一四二點，升二百九十四點。滙控美國預託證券價格見三十二點九九港元，升零點二九港元；騰訊則見五百零九點四五港元，升五點四五港元。紐約期油則報每桶三十七點九一美元，升一點一五美元。
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