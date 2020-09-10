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淘大花園十月管理費減半共渡時艱

2020-09-10 列印
　　淘大花園管理處昨日宣佈，物管公司將撥款二百五十萬元到屋苑第一至四期的大廈管理帳戶，今年十月管理費將減半，與業主共渡時艱。據資料顯示，屋苑物管公司及母公司恒隆物管公司沒有申請政府第一期及第二期「保就業」計劃。其公司稱，公帑能被善用，讓深受疫情影響行業的僱員受惠於補貼。淘大花園業主因疫情而受到嚴重影響，故特別作出一次性撥款，撥款約二百五十萬港元予淘大花園（包括一至四期）大廈管理帳戶，將惠及逾四千八百多個單位業主。

　　屋苑物管公司又於通告指，會繼續審慎理財，嚴控支出，將制定凍結二○二一年管理費的財政預算。

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