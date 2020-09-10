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港人精神健康指數不合格

2020-09-10 列印
　　本港經過去年社會事件，再有今年的疫情持續，市民負面情緒加劇。「2020精神健康月」籌備委員會昨發表「全港精神健康指數調查」報告，顯示香港市民精神健康不合格。委員會在六月尾至七月初訪問逾一千名十五歲或以上市民，發現受訪港人的精神健康指數平均分只有四十五點一分，屬過去六年最低。

　　逾半受訪市民指，持續的「社會爭議」令自己精神健康「非常負面」及「頗負面」，當中對十五至三十四歲受訪者的影響最大；近四成受訪者亦指疫情造成「非常大」或「頗大」負面影響；另有逾三分之一的受訪者稱感到精神受創傷，其中不少人因而有機會患上創傷後壓力症，或出現焦慮症和抑鬱症。委員會指情況令人憂慮，促政府改善市民精神健康。

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