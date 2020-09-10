法官何俊堯再審理反修例示威案 17歲男生涉藏攻擊武器脫罪

下周五起將調往高院擔任暫委副司法常務官的何俊堯裁判官，昨審理一宗反修例示威案，即日裁定涉案十七歲男生管有物品意圖摧毀財產，及在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。何官質疑，拘捕男生的防暴警說法令人懷疑，法庭對其證供有保留，不予接納。



下周五起將調往高院擔任暫委副司法常務官的何俊堯裁判官，昨審理一宗反修例示威案，即日裁定涉案十七歲男生管有物品意圖摧毀財產，及在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。何官質疑，拘捕男生的防暴警說法令人懷疑，法庭對其證供有保留，不予接納。



防暴警證供令人懷疑



拘捕被告的防暴警麥浩燊稱去年十一月二日在荷李活道一帶發現約五十名黑衣人，部份人手持鐵通。黑衣人在警察到場後往雲咸街方向逃走，麥稱他在車內發現穿黑衣、戴勞工手套的被告黃智恩，站在荷李活道的行人路上，目睹黃揮舞右手大叫「有警察」示意黑衣人離開。



麥稱他甫下車，黃即向雲咸街逃走，期間曾離開視線兩秒，但他「唔記得附近有無其他人」，何官質疑「如果有十個人喺附近，咁你點知唔見咗嗰兩秒有啲咩事？」麥指「呢個我真係唔記得」。麥最終將黃截停，兩人更曾雙雙失平衡倒地。何官裁決時強調，重點在於被告因甚麼行為招致懷疑，其他人因警車到來便鳥獸散，為何被告「在原地呼籲其他人離開」？指麥浩燊的說法令人懷疑，決定不予接納。



何官認為涉案噴漆雖可作非法用途，但控方缺乏環境證供證明，裁定管有物品意圖損壞財產罪脫。至於公眾地方管有攻擊性武器罪，法庭則認為黃雖被搜出雷射筆，但「之前做過啲咩無從稽考」，亦裁定罪脫。



