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「七二一」再拘一男 累計61人被捕

2020-09-10 列印
　　元朗「七二一」事件事隔一年多，警方再拘捕多一名男子，消息指被捕人是「白衣人」，至今累計有六十一人被捕。

　　警方表示，新界北總區重案組人員經進一步調查後，昨日在葵青區拘捕一名三十三歲男子，涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」，現正被扣留調查。消息指被捕人是「白衣人」。警方是繼上周五後再拘捕一人，至今累計有六十一人被捕，包括民主黨立法會議員林卓廷。

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