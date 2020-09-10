墮樓插住鐵欄杆 唐狗終安樂死

元朗屏廈路欣湖花園一個二樓村屋單位昨午有一隻成年唐狗由露台墮下，不幸跌在毗鄰村屋的圍牆上，被兩支防盜欄杆插住，痛極呼叫。菲律賓籍女狗主見狀跑至地面卻無法將愛犬救出，連忙報警求助。唐狗最終因重傷要接受安樂死。



警方及消防員昨接報到場，發現唐狗掛在約兩米高的圍牆上，受傷流血呻吟。消防員後將兩條欄杆鋸斷，把唐狗放在地面。愛護動物協會指由於鐵枝刺穿唐狗的腸臟及腹腔，嚴重內出血，最終在主人同意下，唐狗在麻醉狀態下安樂離去。



愛協對是次悲劇感非常難過，指狗隻跳出窗口或露台屬於少見，呼籲狗隻主人有責任確保家中的飼養寵物環境是絕對安全，避免發生不堪設想後果。



