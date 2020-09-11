誘股民高價接貨 斬獲3800萬 「搭棚」炒高壹傳媒 15人涉操控股價被捕

上月警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英，其後壹傳媒股價即出現異動，一度波幅驚人。警方調查後拘捕十五人，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。警方指，有集團成員利用WhatsApp溝通，從事高頻率股票買賣，一同沽壹傳媒，未及成交即以較高價買入，人為製造升浪，以「搭棚方式」推高股價，營造熾熱的交投量，誘使股民高位接貨，然後大手沽貨，一共獲利逾三千八百萬元，其中主腦一人便斬獲二千五百多萬元。



警方上月十日採取大規模行動，一方面派員搜查壹傳媒位於將軍澳的大樓，另一方面拘捕黎智英及多名高層人員，指各人分別涉違反港區國安法及串謀詐騙等罪名，其後壹傳媒股價即異動，由低位七仙半節節上升，最高見一點九六元。兩日後股價由高位急挫至六角五仙，跌幅近百分之六十七。交投紀錄顯示，上月七日壹傳媒的成交量約一百萬股，十日成交量逾十四點三億股，至十一日成交量狂升至逾四十億股，幾日內相差四千多倍。



警方毒品調查科財富調查組警司鄒祥有指出，壹傳媒股價異動，警方收到投訴，懷疑有人操控股價，經調查後發現有人利用WhatsApp作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，期間高價入貨，並高頻率買賣，甚至賣出股票的指令仍未執行的情況下，以相同或更高的價錢買入相同數量的股票，營造股份交投熾熱假象，不斷推高交投額和價位，引散戶入局買股，然後在高位將囤積一定數量的股票沽售，從中獲利，其後股票價格就大幅下跌。



警方表示，上月十日壹傳媒股價由最低的七仙半，升至翌日最高的一點九六元，升幅二十五倍，直至上月十二日股價急跌至六角五仙，跌幅近百分之六十七。而在該三日內，涉案詐騙集團買賣次數合共一萬三千多次，涉及十六點九億股，共值十五億元，相關交易量為該三日總成交量的百分之二十三點八。



有股民損失百萬



警方指，相信該集團從中獲利達三千八百七十萬元。當中黃姓的二十七歲主腦，報稱無業，他獲利二千五百五十萬元。有一名投資者卻因此損失逾一百萬元。警方昨天以涉嫌串謀訛騙及洗黑錢拘捕十四男一女，年齡介乎二十二至五十三歲，部份人認識，當中一人有黑幫背景，六人報稱無業，其餘報稱公務員、自僱人士及傳銷員等。



據悉，被捕公務員為一名消防處人員。警方同時凍結被捕人士的股票及銀行戶口，涉款約三千萬元。行動中檢獲一批電腦、電話及銀行文件等，警方仍調查被捕人資金來源及去向，不排除會有更多人被捕。壹傳媒（二八二）股價昨早開市三角，收市四點一角，升一點一角，成交量逾五點一億股。