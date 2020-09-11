政府部門周二起恢復正常服務

本港疫情漸趨穩定，政府發言人宣佈，由下周二（九月十五日）起，大多數政府部門在實施社交距離和感染控制措施的前提下，將會全面恢復正常服務，但個別政策局和部門，或需要時間部署人手和物資，以及遵守防疫規例，或會稍後才能恢復部份服務，相關詳情將另行作出公佈。



發言人表示，為減少人流和社交接觸，各政策局和部門會在恢復提供公共服務的同時，繼續採取針對性措施，例如實施彈性上班時間，以減少在繁忙時間使用公共交通工具的人員；盡可能舉行視像會議；工作時保持距離或裝設間隔等。此外，在恢復公共服務的初期，輪候服務和完成處理申請的時間或較長，望市民諒解，並呼籲市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法。



