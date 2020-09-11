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限聚令五個月發近3500告票

2020-09-11 列印
　　因應新冠疫情，港府自今年三月二十九日起實施《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，俗稱「限聚令」。根據警方數字，自「限聚令」生效起至八月三十一日，經警方中央交通違例檢控組處理的定額罰款通知書共有三千四百九十八張，當中一千九百四十八張已繳交罰款，一千五百五十張未繳款；警方經審視後共撤回三張定額罰款通知書。

        警方表明，若接收告票的市民於限期前仍未繳交罰款，中央交通違例檢控組會作跟進。



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