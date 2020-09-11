﻿單日12確診五屬本地個案﻿ ﻿普檢發現兩食肆員工染疫﻿

本港昨日新增十二宗確診個案，五宗為本地個案，其中兩宗經全民檢測發現，源頭不明。該兩名隱形患者均為食肆員工，其中一名患者的五歲兒子接受眼部手術後亦初步確診，兩母子均有抗體，沒有醫護及病人被列作密切接觸者。



昨日新增的五宗本地個案，當中三宗為早前個案的家人，其餘兩宗經全民檢測發現，另有十多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，其中一宗源頭不明患者為三十九歲女子，在銅鑼灣百德新街一間食肆工作，沒病徵，與丈夫及五歲兒子同住在油麻地廟街，有時會去油麻地街市。



該女患者周一到官涌體育館取樣。醫管局總行政經理劉家獻指由於該女患者兒子要接受眼部手術，她翌日陪同兒子到伊利沙伯醫院，交回兒子術前檢測用的深喉唾液樣本，結果呈陰性。男童前天在眼科醫院接受手術，院方在手術期間得知女患者確診，術後再為男童做檢測，發現他初步確診但病毒含量低。



女患者兒子術後初步確診



劉家獻續稱男童轉送伊院再做鼻咽拭子測試，結果亦為初步確診，病毒含量低。兩母子昨日抗體測試均為陽性，均無病徵。劉估計因男童病毒含量低，故首次檢測呈陰性。他入住獨立病房，沒有醫護及病人被列為密切接觸者。男童的父親已送檢疫。



另一宗不明個案為五十七歲女子，在元朗水車館街一間食肆任職樓面，家住天水圍天慈邨，平時會去合益街市，周二取樣。張竹君指該兩名染疫食肆員工均沒有參加高危組別檢測，兩間涉事餐廳暫沒有人要送檢疫，但已關閉消毒。



另外，政府早前延長普及社區檢測計劃，有五十七個檢測中心會服務至下周一。截至昨晚八時，累計有約一百五十二萬七千人接受採樣，網上預約登記人數亦超過一百三十萬。至今已透過計劃找出二十一名隱形患者。公務員事務局局長聶德權昨推算社區內有九十至一百名隱形患者，他否認再延長計劃是「造靚條數」，強調是「願檢盡檢」。



