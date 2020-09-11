張宇人諷放寬限聚「行兩步退一步」

政府今日起放寬限聚令至四人，但酒吧、卡拉OK及夜總會等夜場未能重開。飲食界立法會議員張宇人批評，政府聲稱防疫張弛有度，但放寬「行兩步退一步」，業界難以生存，又斥專家只考慮衛生因素，不懂計算風險。



就衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前認為，重複除戴口罩比不戴或更高危，張宇人反駁指業界只是建議脫下口罩掛繩，相信不會有接觸風險，有關業界亦已願意加強防疫措施，希望能獲准盡快復業。他又稱：「我唔會指名批評張竹君醫生，佢喺呢啲（疫情）記招做得好好，愈做愈好，但有時大家唔好扮專家，我同你o依家吸空氣都有菌啦，係咪？咁點唧？唔吸啊？個個揹住氧氣筒啊？」



