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港鐵中秋無通宵服務

2020-09-11 列印
　　疫情下市民出行受限制。港鐵昨宣佈，一直密切留意各鐵路線的營運情況及乘客量，在審慎考慮疫情及乘客需求後，決定今年中秋節（十月一日）按正常服務時間提供列車服務，不會提供通宵列車服務。

　　今年是自○七年兩鐵合併以來，港鐵連續第二年在中秋節不提供通宵列車服務。去年反對修訂《逃犯條例》示威持續，多個港鐵站遭破壞，港鐵於去年中秋節（九月十三日）前一日表示，經評估風險後，決定中秋節不提供通宵服務。

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