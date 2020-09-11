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特朗普認曾淡化病毒威脅

2020-09-11 列印
　　上世紀七十年代揭發「水門事件」的美國著名記者伍德沃德（Bob Woodward），將於下周二出版新書《Rage》（暫譯《憤怒》），他指去年十二月至今年七月共訪問總統特朗普十八次。在美國出現第一宗新冠肺炎死亡個案前，特朗普私下對他說新冠病毒是一種「致命的東西」，其後更表示希望淡化這場疫症，避免引起恐慌。

　　特朗普回應時承認淡化病毒威脅，堅持當時是設法令國家振作，又形容自己是國家的啦啦隊隊員，熱愛國家，不想見到民眾感到害怕，亦不想令美國及世界走向瘋狂，而是希望展現自信及力量。但民主黨總統候選人拜登則批評特朗普出賣美國人，「這是失職，是蒙羞。」　

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