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民建聯倡派全民5000元 冀健康碼中秋前推出

2020-09-11 列印
■李慧琼表示，政府過去一年的部份政策「離地」。
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　　部份建制派議員昨與特首林鄭月娥會面，就《施政報告》提交意見，其中民建聯提出三十一項意見，包括政府應通過新一輪防疫抗疫基金向市民派發不少於五千元，亦期望「健康碼」可在中秋節前推出。

　　該黨主席李慧琼會後表示，政府過去一年的部份政策出現「離地」狀況，今年的《施政報告》應更「貼地」，林鄭也須帶頭修補政府與市民的關係。

　　此外，六名獨立議員昨亦與林鄭會面，其中建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓建議，政府應再向市民派發一萬元，並加快推展已獲財委會撥款的一千七百億元工務工程和顧問項目，增加就業機會。

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