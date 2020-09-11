滙豐11月起取消26項銀行服務費

中印邊境衝突發展每日的走向都不同。中國國務委員兼外長王毅與印度外長蘇傑生昨日進行雙邊會談。印度東方司令部稱，印軍本周一（七日）向中方交出了十七隻上月迷路跨界的氂牛。有關移交印度人的問題仍在討論，有報道指，印方似乎希望中方移送五人至早前被印方奪取的戰略高地。另有印媒更指，中方實控線增兵五萬。中方暫未回應上述事件。 越境氂牛 搶先交收 印度東方司令部官方推特稱：「印度軍方基於人道理由向阿魯納恰爾邦東部卡蒙交回十三隻氂牛和四隻犢牛。」據悉，有關氂牛由於「迷路」誤越實控線。據印方的發佈，有關牛群已周一移交中方。 有印媒報道指事件並不單純。《今日印度》報道，基於中印間的信任全失，認為...

2020-09-11