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滙豐11月起取消26項銀行服務費

2020-09-11 列印
　　滙豐繼去年取消個人儲蓄戶口類別的服務費後，昨天宣佈由十一月一日起，取消二十六項基本銀行服務收費，涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉帳及匯款等，料四百萬名滙豐個人客戶受惠。此外，滙豐同時宣佈即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，不設最低結餘要求，提供更簡便的一站式智能銀行服務。

　　中大商學院高級講師李兆波指滙豐進一步取消更多銀行服務收費，預計其他銀行亦會仿效。他指滙豐面對內憂外患處境，以及虛擬銀行提供高存款利率等，加上去年淨手續費收入也有一百二十億，顯示滙豐有需要調低服務收費，平衡競爭力。

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