﻿東鐵明改九卡車 ﻿港鐵應變防事故

為配合後年沙中線過海段通車，港鐵東鐵線本周六起使用全新的信號系統，部份班次首次改用九卡車，並會逐步替換現有全部的十二卡車。港鐵強調，新信號系統與九卡車測試過六千多次，有信心明天運作正常，但為防出現極少數狀況，東鐵定出「變陣」計劃，有需要時啟動應變中心，密切檢查車務運作，並派出接駁巴士疏導乘客等等。



港鐵發言人表示，沙中線「紅磡至金鐘」過海段預期在二〇二二年首季通車，與之連接的東鐵線，其信號系統於九十年代投入服務，需要使用新系統，以配合沙中線的過海段。此外，由於港島沿線空間有限，東鐵線現行十二卡車不適合行駛，須轉用全新九卡車，並由明天起於部份時段在東鐵行駛，而十二卡車仍會混合使用，約歷時十八個月，才逐步將十二卡車全數換成三十七列九卡車。



繁忙時段全數用12卡車



對外界憂慮轉用九卡車會減少載客量，港鐵發言人回應指，啟用新車後數月內，於上午繁忙時段東鐵線往紅磡方向的南行線，仍全數使用十二卡車，但強調根據評估及觀察，現有承載量足以應付需求，若乘客量增加，港鐵亦可增加班次，同時調整新列車安排。



發言人強調，之前在不影響市民前提下，東鐵收車後做了逾六千次測試，新列車配合新系統亦行駛七萬四千多公里，相等於繞地球一點八圈。但新系統轉換十分複雜，或在極少數機會下未預期般順暢。港鐵制定不同應變計劃，例如啟動應變中心監察車務運作；利用港鐵手機apps、車廂及車站內廣播通知乘客車務狀況；派接駁巴士及其他公共交通工具疏導乘客等，降低事故對乘客的影響。



歷經6000次測試



對於東鐵五月底測試新系統期間曾發生三次事故，發言人重申事故與系統安全無關，其後已加強員工對新系統的認知，並提升操作程序。理大機械工程學系前工程師盧覺強認為，有關事故不可能再發生，強調港鐵工程十分嚴謹，料新系統基本不會出錯，市民可以放心。立法會工程界議員盧偉國指，港鐵新系統及新列車一直受機電工程署的監督並最終獲批，相信東鐵線運作暢順，將來延伸過海，會大大縮減行車時間，便利市民出行。



