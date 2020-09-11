市民憂車務狀況不暢 或改乘其他交通工具

港鐵東鐵線將於明日採用全新信號系統，並首次啟用九卡列車，以逐步替代現有的十二卡列車，即使港鐵指做足測試，應不會出現事故，但有新界居民憂慮明日車務狀況不暢順，預料要比平日多等幾班列車，因此考慮改搭其他交通工具。



鑒於東鐵線五月底測試新系統時曾出現三次事故，新民主同盟大埔區議會主席關永業表示，仍有市民憂慮當日的車務狀況會不順暢，尤其是常用港鐵大埔站及太和站的居民，他們都預料周六將很難上車，或要較往常多等幾班列車，因此考慮改搭巴士等其他公共交通工具。



他又指，港鐵採取的措施能應對現有的載客量，但若然日後新冠疫情消退，香港逐步解除邊境的防疫管制措施，預料將有不少跨境旅客湧入，未知東鐵線改用九卡列車能否滿足日後乘客量的需求。



