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美股中段跌184點

2020-09-11 列印
　　美國周四股市先升後回，杜指中段報二七七五五點，跌一百八十四點；納指則報一一○九○點，跌五十點。滙控美國預託證券價格見三十二點一八港元，跌零點二二港元；騰訊則見五百零八點八一港元，升二點八一港元。紐約期金報每盎司一千九百六十四點六美元，升九點七美元；紐約期油則報每桶三十七點六七美元，跌零點三八美元。







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