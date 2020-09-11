疫中行善 網上賣旗暨義賣 助病童圓夢

疫情下，多個行業陷入困境，連慈善團體也罕有地面對籌款艱難的問題。在港成立逾二十年的「願望成真基金」（Make A Wish），一直致力為病重兒童完成心願，今年善款卻大不如前，加上原訂本月底舉行的公開賣旗活動無奈取消，基金收入按年大跌逾一半。為了讓病重兒童圓夢，基金臨時變陣，改在網上舉辦首次賣旗籌款暨慈善義賣活動，希望善長仁翁支持，不要讓病重兒童有遺憾。



「願望成真基金」以往依靠大大小小的籌款活動、企業和個人捐款，支持營運開支。基金去年開拓服務至兒童醫院之後，總支出高達七位數字。「願望成真基金」行政經理甘浩賢（Madeline）接受本報訪問時稱，受疫情打擊，原訂的籌款活動被迫取消，加上經濟收縮，市民捐款意欲下降，企業亦減少貢獻，令今年上半年善款收入按年急挫逾一半。



基金原定九月底舉行港島區街頭賣旗活動，受疫情影響而告吹。基金沒有放棄為病重兒童謀福祉，改為網上慈善義賣籌款。有意捐助的人士，可以登入www.makeawish.org.hk，選購獲香港迪士尼支持和以彼思電影角色設計的旗紙、紀念幣及環保袋。基金目標籌得四十萬善款，以紓緩目前的財政困難。



Madeline指出，疫情往後如何發展，患重病的兒童仍會繼續與病魔搏鬥，依舊要回醫院覆診和接受療程。「願望成真」亦千方百計完成他們的心願，過去多個月來沒有停頓，因應疫情靈活應變，例如為兒童醫院疫情下不接受外人探訪，基金便把抗疫物資、玩具、畫冊和書本等送入院，又透過網絡鏡頭，教導留院兒童做手工和唱遊。Madeline直言︰「希望佢哋收到禮物之餘，亦可以有多一啲寄託。」



籌款因應疫情變通



此外，受限聚令規管，基金暫停為病童舉行生日派對，也不能安排他們往外地完成心願。Madeline分享，有一名病童盼望到台灣放天燈，基金遂與合作夥伴籌備，利用虛擬實境技術，讓小孩彷彿置身滿佈天燈的現場；另一名病童渴望完成療程後往主題公園玩一轉，惟主題公園關門，同事便安排魔術表演和小型賽車等行程，讓兒童盡情玩一次。



展望基金未來的工作，Madeline說，醫院恢復探病安排，基金人員會制定高衞生水平探訪計劃，同時會盡早為等待的病童圓夢。作為願望成真的見證者，她指「願望」帶給病童及家人大的鼓舞，甚至改變小朋友對生命的態度，具重要的正面力量。



系列三之二



