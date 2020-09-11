領班滅火小英雄

「我想坐消防車。」



年紀少少的謙謙，有着一顆勇於助人的心。每逢聽到消防車的響號，謙謙都會全神貫注看着它，興奮地說出：「Fire Truck！ Fire Truck！」願望成真團隊因應謙謙的身體狀況，傾盡所能在他生日當天，安排一個以消防車為主題的驚喜派對，為他帶來無比的歡樂和挑戰。謙謙穿上消防員制服及戴上小頭盔，在啟德消防局多名「夥伴」的帶領下，完成一個又一個的「任務」，表現十分英勇！



