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赴法藍帶學藝小廚神

2020-09-11 列印
　　「我想到法國藍帶學院學習甜品製作。」

　　嘉鎂十三、十四歲起，便愛上製作甜品，後來因病長留家中，稍有精神便下廚，願望是到在法國藍帶學院跟隨一流的師傅學習烹飪的技巧，製作更出色的甜品。願望成真團隊於是安排她生日的月份踏上旅途，遠赴法國，入讀藍帶學院，在頂尖的廚師指導下，炮製馬卡龍、泡芙和果撻、法式麵包等，帶給她畢生難忘的願望之旅。

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