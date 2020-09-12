18歲女大學生 假扮內地特務 詐財240萬

女大學生化身「特務」向長者行騙落網。四名長者接獲聲稱是「內地特務」來電，訛稱事主涉內地刑事案行騙，事主們共損失二百四十萬元。警方接報蒐證調查後鎖定目標疑人，前日在葵涌區一單位將涉案一名「特務」女大學生拘捕，檢獲銀行文件、入數紙等證物。



警方東九龍總區重案組莫子威總督察表示，兩名分別七十七及八十四歲長者早前報案，分別上月十五及十七日，在觀塘及銅鑼灣的住所先後接獲冒稱內地執法人員的來電，訛稱事主在內地牽涉一宗刑事案件。事主接獲指示與一名在港內地「特務」接洽。據悉，兩名事主中，一人為獨居長者，另一人與兒子同住。



致電長者 普通話溝通



騙徒在電話中不停以普通話與事主交談，兩事主不虞有詐，其後應約與一名自稱是「內地特務」女子會面。事主被帶往住所附近的銀行，女子着受害人開設網上銀行戶口，將款項存入戶口後交出密碼；又或者直接從櫃枱提取現金，作為支付案件調查之用。兩事主其後發覺戶口款項不翼而飛，及交出現金後懷疑受騙，分別在上月二十及二十八日報案。



警方東九龍總區重案組人員接報展開調查，同時翻看銀行及案發現場附近一帶閉路電視錄影後，鎖定一名目標疑人，前日早上掩至葵涌石籬邨拘捕一名十八歲「女特務」。據悉，她為一名大學生，涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。行動中，探員檢獲一批銀行文件、入數紙、手機及疑人犯案時穿着的衣服、八達通卡等證物。調查期間，被捕大學生聲稱她亦為受害人，稱在幕後主腦指使下始擔當特務角色，警方不排除有更多人被捕。



警方事後發現被捕女大學生除了該兩宗「女特務」電騙案外，同時涉及另外兩宗同類長者電騙案，分別位於將軍澳及秀茂坪。受害人共三女一男，年齡介乎六十至八十七歲，損失由十二萬至一百五十萬元不等；四宗騙案共涉及款項約二百四十萬元，部份詐騙所得款項已被存入被捕女子的個人銀行戶口。警方正調查被捕女子是否與更多案件有關。警方昨早押女疑犯至觀塘協和街與秀雅道交界重組案情，據悉，該處為其中一名未有報案的長者被騙現場。