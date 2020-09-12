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內地執法機構 不會致電錄口供

2020-09-12 列印
　　　警方表示高度關注電話騙案，呼籲市民提防冒充執法人員騙徒。警方提醒市民，任何自稱內地政府或執法機構，並要求受害人交出任何銀行或個人資料以證清白者，均為詐騙；內地政府或執法機構，及香港警方均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式做筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令；市民應向身邊的親朋戚友，尤其長者，分享防騙訊息，避免受騙。若有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心二十四小時熱線一八二二二查詢。
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