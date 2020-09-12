﻿陳彥霖死因﻿﻿陪審團一致裁定存疑﻿

陳彥霖死因研訊經過十一天研訊，共傳召三十二名證人，死因裁判官高偉雄昨日總結證供並引導陪審團，需考慮彥霖是意外致死或死因存疑，但毋須考慮自殺及非法被殺。三男兩女組成的陪審團退庭商議近四小時後，一致裁定陳彥霖死因存疑。



陪審團裁定彥霖於去年九月十九至二十日期間受傷並死亡，惟死前情況、地點及時間不詳，並因屍體腐化而不能確定其死因，最終一致裁定其死因存疑。陪審團就陳彥霖的死亡環境情況得出結果，問卷大部份問題都能得出一致肯定的答案，但關於彥霖前往知專C座十樓時曾脫下鞋子、晚上七至八時在知專校舍正門前登上的士前往緻藍天、在康城街近巴士總站的地方下車及失蹤當日曾呈現思覺失調徵狀均未能確定。



陪審團就本案作出兩項建議，因未能確定彥霖是否出現思覺失調而直接或間接導致死亡，建議醫管局檢討青少年精神科會診跟進機制。其次，因屍體腐化而未能確定彥霖死因，建議衞生署法醫科如再遇同類個案，重新考慮進行矽藻測試。



高官表示，關於彥霖姓名、性別、出生日期、職業及地址等證供相當清晰，而根據法醫所推斷的死亡日期，大約坐落於去年九月十九至二十日之間。死因裁決一共有十二個選項，而死因裁決官需判斷相關選項是否有足夠證供支持，將相關選項穩妥地交予陪審團考慮。



官排除被殺自殺可能



在本案中，高官曾考慮了所有證據均沒有顯示彥霖被襲擊、與人有仇口、曾服食藥毒物、參與活動令其擔心自己的人身安全，雖然上述情況可能被屍體腐化所影響，但這些僅為猜測，故排除自殺及非法被殺的可能性。高官最終給予「意外致死」及「死因存疑」兩個選項，前者須衡量相對可能性，即推論彥霖是如何入水，以及在水中發生了甚麼事。



如果陪審團認為彥霖死前被其他因素影響，致其自行走入水中，最終溺斃的話，便可推斷她是死於意外。



