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自願醫保認可保單逾52萬張

2020-09-12 列印
　　食物及衞生局昨日表示，自願醫保計劃自去年四月推行起，截至今年三月三十一日，認可產品保單達五十二點二萬張。當局早前估算在計劃推出首兩年，購買認可產品人數約一百萬，現時保單數字反映計劃正穩步邁向目標。

　　局方又指，於五十二點二萬名保單受保人中，有九成七購買靈活計劃，其餘購買標準計劃。其中五成四受保人為四十歲以下，三成四為三十歲以下。根據計劃推行首九個月數據，有九成六保險索償個案均成功索償，償付比率達八成或以上個案佔約八成。

　　保險業聯會行政總監劉佩玲認為數據合乎預期，但受疫情影響，市民或因減少當面聽保險經紀講解機會，影響購買意欲。她相信隨近期疫情放緩，購買人數可恢復增長。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則認為，計劃相對普通醫保便宜，對年輕人有吸引力。

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