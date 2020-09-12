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北京限美使節活動反制

2020-09-12 列印
　　中美角力加劇，中國外交部昨宣佈，因應美國限制中國駐美使領館人員活動，對美國駐華使領館包括美國駐港總領事館採取對等限制。

　　外交部指，去年十月以來，美國國務院對中國駐美使館及其人員在美國正常履職，多次推出限制措施，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。中方已於近日發出外交照會，對美國駐華使領館包括美國駐香港總領事館高級外交官及其他所有人員的活動，採取對等限制。

　　外交部指，有關舉措是對美方錯誤行徑作出的正當必要反應，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法。

　　美國國務院本月初宣佈，收緊中國駐美高級外交人員的限制，他們到訪美國的大學或接觸地方官員前，需要事先取得批准。
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