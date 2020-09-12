新系統或重複設定路線東鐵線九卡車服務延後

為配合港鐵沙中線過海段通車，港鐵東鐵線原定今日使用新信號系統，並逐步安排九卡列車代替十二卡車。但由於新系統的行車路線設定運作不如理想，或有機會令列車入錯站，但強調不影響行車安全，且出現的機率極低。為了使系統更可靠，港鐵昨日決定延後新系統及新列車投入服務的時間。



港鐵表示，四、五月起測試東鐵線新信號系統時，已發現系統的行車路線設定出現問題，並舉例指，若列車按時間表由上水駛往羅湖站，行車路線在極低的幾率下，會重複設定，導致下一架原定前往落馬洲站的列車，會行錯路線，改駛至羅湖站。港鐵強調，期間自動安全保障系統一直運作如常，列車間仍保持安全距離，行車安全不會受影響。



至於為何昨日才宣佈延後使用新信號系統，港鐵回應指新系統其實已準備就緒，有關問題原本打算用相關管控措施解決，但在通車前的最後覆檢階段，發現仍有改善空間，為了使系統更可靠，於是決定押後系統投入服務的時間，以便進行優化工作。



被問及延後會否影響沙中線「紅磡至金鐘」過海段如期在二〇二二年首季通車，以及優化系統所需的時間，港鐵只強調會將影響減至最低，暫未有時間表。



東鐵線新信號系統由西門子供應，採用「通訊為本列車控制（CBTC）」技術，更新工程由二〇一五年第三季開展，合約於二〇一二年十二月批出，合約總值八點四五億元。



理工大學前機械工程學系工程師盧覺強預料，行車路線重複設定的問題並不嚴重，預料港鐵一個月左右即可解決。但北區區議會交通及運輸委員會主席劉其烽認為，港鐵東鐵線早前五月測試時已出現三次事故，今次「臨門一腳」叫停，懷疑是早前沒做好相關檢查，亦必影響沙中線過海段通車時間。



