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《13點》作者李惠珍病逝

2020-09-12 列印
《13點》作者李惠珍病逝
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　　六十年代著名漫畫《13點》作者李惠珍上月因病離世，將於本月二十九日舉行守靈彌撒，並安葬在跑馬地天主教墳場。李惠珍開創香港少女漫畫之潮流，與《老夫子》同為香港漫畫經典。

　　李惠珍在香港出生，自學生時代起，她已開始為《兒童樂園》畫漫畫，至一九六六年發展少女漫畫《13點》，在六十至八十年代期間，深受當時港澳少女讀者歡迎，更會發行至東南亞等世界各地。

　　《13點》名字源自李惠珍母親，她常稱呼少女時代的李惠珍是「13點」，意指活躍好動的女孩子，「13點」亦變成當時潮語。《13點》的主角經常更換新款時裝，有人曾統計過由第一期至第二十八期為止出現過一千七百二十八件時裝。

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