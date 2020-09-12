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張竹君：接觸口罩前後須洗手是常識

2020-09-12 列印
　　酒吧業界早前提倡要求顧客傾談期間戴口罩，喝飲品時才除罩，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，不停接觸口罩風險更高。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人其後批評專家不懂計算風險，其後不點名批評「大家唔好扮專家」。張竹君昨天回應事件，指戴口罩的問題應詢問感染控制專家的意見，自己並非專家。

　　她強調戴口罩時不應接觸口罩表面、或接觸口罩前後需要洗手，都是普通常識，「我諗大家戴口罩都會知道」。

　　張宇人辦公室回覆傳媒查詢時表示，當日沒有點名批評任何人，更稱讚張竹君在疫情記者會做得好。至於指專家不懂得計算風險，意思是提建議時需要計算可降低多少風險，否則會出現全日禁堂食時的效果。

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