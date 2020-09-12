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政府周一起 再派銅芯口罩

2020-09-12 列印
政府周一起 再派銅芯口罩
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　　政府下周一（十四日）起，將向合資格的市民免費派發第二個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」。創科局指今年五月至六月期間，透過網上登記獲取首個口罩，並已已授權政府將登記資料用於派發其他口罩的市民，將獲派遞第二個口罩。

　　創科局發言人指，「銅芯抗疫口罩」交予美國尼爾森實驗室再作測試，結果顯示口罩在清洗前、經四十次和六十次清洗後，其顆粒過濾效率（PFE）和細菌過濾效率（BFE）依然符合國際標準。口罩在清洗前及經二十至六十次清洗後，均沒有釋出含銅物質。

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