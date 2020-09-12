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涉煽惑非法集結21歲女子被拘

2020-09-12 列印
　　警方前日在沙田拘捕一名女子，她涉嫌早前在社交平台散播訊息，煽惑他人參與未經批准的集結。警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業表示，該科人員留意有人在今年八月下旬在社交平台散播訊息，煽惑他人於八月三十日及本月六日參與未經批准的集結。警方前日在沙田區拘捕一名二十一歲女子，她涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結被捕。行動中，探員檢獲兩部電腦、一部手提電話及一個網絡儲存裝置。

　　另外，上周日網民號召九龍區遊行示威，其中在旺角的示威衝突中，一名涉非法集結被捕男子暈倒，警方指事主疑因身體不適暈倒，沒有對其使用武力；對於有人質疑當晚急救人員的專業資格，警方明確指出，警務人員受過專業訓練，擁有認可的急救資格。

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