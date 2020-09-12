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立會議員獲約滿酬金 不延任須月底前通知

2020-09-12 列印
　　部份本土派立法會議員早前表明，不會接受政府安排延任一年。立法會主席梁君彥昨日出席行管會會議後表示，行管會在參考政府意見後，決定不論議員在本月三十日後，是否延任立法會議員，都可獲發四年約滿酬金，金額約七十二萬元。

　　梁君彥指出，若議員再完成稍後餘下整個任期，亦可發另一筆約滿酬金，據了解約十八萬元。若議員決定不延任，需要在本月三十日前通知秘書處，並按現行指引，申請結束辦事處開支；否則若議員中途離職，會被視為一般辭職處理，不會獲得有關開支。

　　梁君彥稱，現時並無任何議員通知秘書處不延任，強調若議員不延任，應正式通知秘書處，正式向市民交代，認為是議員應做的正當事情，「撇撇脫脫，不要拖泥帶水。」

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