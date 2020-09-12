獨立製作短片 入圍國際影展 港青追逐光影夢 決心製作好電影

自小鍾情港產電影的蔡子衡（Branton），發現銀幕世界充滿哲理，由香港負笈美國升學，立志投身電影業。年僅二十一歲的Branton，擔任製片的作品《課後》入圍於下周三舉行的日本東京國際短片影展，在國際影壇嶄露頭角，令他更具信心在美國主流公司大展拳腳，於「疫境」中製作好電影，為港爭光。



現年二十一歲的Branton，自小經常觀看港產電影及電視劇，笑言：「周星馳每套戲都睇咗十幾廿次」，《逃學威龍》中的經典台詞，他瑯瑯上口，「O依位同學你貴姓啊？呢個實驗最緊要係記性！」他以前以為周星馳的作品無厘頭，後來才窺見當中的深度，「例如之前認為《喜劇之王》喺佢最悶嘅戲，大個睇就覺得喺佢嘅巔峰之作，充滿啟發性。」



Branton其後接觸荷里活及獨立電影，擴闊了個人的視野，憧憬與其他電影人一起投放個人的熱情、心機、時間於作品之上，立志將興趣變成終身事業。他回想起年少時曾想當導演，但發現導演工作相當講求創意及天賦，最後決定在這個高風險行業，擔任較低風險的工種——製片。



Branton自高中起嘗試製片，其後順利入讀紐約大學蒂施藝術學院（Tisch School of the Arts），以身邊故事為靈感，與同學製作獨立電影。他笑言，製片「咩都做」，要滿足各人要求的同時，不可超出預算，並要保持良好的合作關係。



前年八月，Branton與大學同學等在深圳拍攝短片《課後》，作品改編自真人真事，講述一位窮苦母親不惜一切，將沒有當地戶籍的女兒送入公立學校。《課後》花五天拍攝，團隊每天工作十八小時。Branton指，在美國的工作模式無法「照搬」到深圳，「喺美國一般跟工會每日休息六至十小時，但內地工作人員可能每日只訓兩、三個鐘。」同時，他說話時也要「圓滑」一點。



拍攝過程辛苦，但Branton慶幸《課後》所呈現的內容與預期一致，更對作品成功入圍獲奧斯卡認可的日本東京國際短片影展，以及美國聖塔芭芭拉國際電影節感到相當高興。他稱：「無論美國、歐洲、亞洲影展都會想展示比較本地嘅作品，今次入圍係好大嘅肯定，亦增加對將來發展嘅信心。」



加入羅素兄弟公司



在剛過去的暑假畢業，Branton有幸加入名導羅素兄弟的製片公司「AGBO」工作。他表示，幾千人去製作一部電影相當複雜，每個決定都要好謹慎，今次能參與其中是大開眼界。其部份舊同學仍專注在獨立電影上，但雙方依舊繼續合作，為短影音平台TikTok的歐洲市場拍攝廣告短片，以維持一定的收入用於獨立電影製作。



談及未來，Branton估計電影業需待兩至三年後，才可回復疫情以前的正常製作及發行，目前一個電影項目的預算及製作時間，均增加近三成。他希望與一班充滿熱情的同行，一同捱過這個難關，繼續製作好作品。



