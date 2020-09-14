﻿抗疫疲勞尋刺激 留家「報復式」賭外圍激增

疫情之下，留家避疫成為新常態，同時衍生抗疫疲勞。有戒賭輔導中心指出，疫情期間，多了人網上尋刺激，參與非法外圍賭博，近日有求助個案甚麼都賭，包括下注誰是下任美國總統，亦有人整日沉迷下注，「賭足二十個鐘外圍波」。有專家憂慮，賭博市民「抗疫疲勞」，出現「報復式賭博」行為。



註冊社工、明愛展晴中心高級督導主任陳志華接受本報訪問時表示，根據中心掌握的情況，賭徒求助的意欲，與近期疫症確診數字成反比。今年首五個月，求助賭徒數字為一百三十二人，較去年同期減少百分之二十七，陳解釋︰「疫情好轉，賭徒會出來見輔導員；相反，疫情轉差，他們就會猶豫。」



132人求助戒賭



他續說，求助者的賭博形式亦有轉變，「無得過澳門，他們除了轉去賭波，更上非法賭博網站，幾乎所有運動博彩都賭，仲有電競比賽等。」他分享一名年輕求助人個案，參與外圍網賭博，慘輸近五萬元，其後多次向財務公司借貸，不足兩、三個月累積輸了逾四十萬；也有中心輔導員接獲求助，指賭徒在疫情期間足不出戶，不分晝夜地流連外圍網，「一日二十四小時內，可以賭足二十個鐘外圍波。」



20小時連續賭波



監察賭風聯盟召集人鄧耀祖說，正如「報復性消費」，累積的賭博力亦會爆發。他舉例，馬季開鑼日，即使馬場及各投注站不對外開放，投注額仍創歷年新高，正好印證「在家賭博」的興起。港大社工及社會行政學系副教授黃蔚澄表示，抗疫下各種成癮行為更嚴重，「人好難自律，娛樂性嘅活動比正常工作吸引都好普遍。」他建議社福界應投放更多資源培育員工的溝通技巧，推動在網上輔導戒賭的服務。