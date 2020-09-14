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﻿乜都賭一餐 特朗普拜登賭盤升溫

2020-09-14 列印
■美國大選成為時下賭盤之一，民主黨拜登與現屆總統特朗普勢均力敵。
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　　十一月美國舉行總統大選，網上賭網開盤。在其中一個賭網，民主黨參與人拜登成為比較熱，其賠率為一點八三倍；至於爭取連任的共和黨特朗普，賠率為兩倍，由於分別太少，被視為勢均力敵。
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