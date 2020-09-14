﻿疫情小反彈至雙位數﻿﻿ 三人月初「飯聚」兩確診﻿

第三波新冠肺炎疫情小反彈，本地確診個案連續五日是個位數後，昨日微升至雙位的十一宗，當中三人透過普及檢測計劃被確診，二人為家庭成員，其中一人本月六日在深水埗福榮街一間菜館與兩名朋友聚餐，但當時法例仍規定二人一枱。



本港昨天新增十九宗確診個案，本地個案佔十一宗，當中三宗經普及社區檢測計劃發現，其中一名五十二歲男患者，居於屯門山景邨景榮樓，在北區做派遞工作，本月十日在大埔體育館參與檢測，其一名同住家人翌日在屯門良田體育館採樣亦確診。



該名五旬男患者上周日在二人限聚令生效時，曾與兩名友人、共三人到位於深水埗福華街五十五號的「萬發海鮮菜館」聚餐，當中包括一名確診患者，另一同行友人已被送到檢疫中心。



普檢發現三個案



另一宗普檢結果呈陽性個案的源頭不明。患者是一名住在荔景紀律部隊宿舍第二座的印傭，她與僱主一同參與檢測，平常多留在家中，也會到美孚新邨街市買菜。



社區個案未斷尾



不明個案之中，日前初步確診、一度留醫屯門醫院走廊病牀的女病人，以及一名七十五歲退休男子亦確診。七旬漢居於長沙灣麗翠苑麗柏閣，早前不適向私家醫生問診，並在診所留下樣本後確診。旺角維景酒店再多一名住客確診，他由檢疫中心送院。



被問到有限聚令措施放寬後，坊間出現「報復式消費」，如何評估日後的疫情發展，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，病毒的傳染性非常高，若不斷有社交活動，就一定會有傳播。她指，疫情仍未斷尾，提醒市民即使在普檢結果呈陰性，只能反映當時的情況，加上社區仍有源頭未明個案，她促請市民注意衞生。



至於八宗輸入個案中，五宗來自印度，另有三名在檢疫中心的菲傭亦確診。



