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逾170萬人參與普檢

2020-09-14 列印
■截至昨晚八時，超過一百七十一萬人接受採樣。
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　　普及社區檢測計劃今晚結束，截至昨晚八時，超過一百七十一萬人接受採樣，預約登記人數超過一百三十六萬人。公務員事務局長聶德權昨估計，最終參與人數超過一百七十萬；他更指政府三管齊下檢測，包括衞生署及醫管局累計檢測超過一百萬人、高危群組檢測達四十九萬人，加上普檢計劃，檢測數字合共達三百萬。

　　聶德權指透過計劃發現二十多宗確診，各項數據已達政策目標。當局針對安老院舍、食肆及公共交通機構員工等特定組群的檢測並無停止，日後亦會繼續擴大範圍，為有關人士進行恆常檢測。

　　食物及衞生局局長陳肇始則指，參與計劃的六千名醫護已掌握咽拭子採樣技巧，日後疫情若在不同地區爆發，當局可組織他們快速進行採樣，相信即使將來出現第四波疫情，運作都可更順暢。

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