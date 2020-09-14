  • 2020年9月14日 星期一
  • 30º
  • 75%
熱門： 潛逃台灣新冠肺炎蠔油將軍澳康子妮

日報新聞 > 港聞

打工仔稱被強迫普檢

2020-09-14 列印
打工仔稱被強迫普檢
Previous Next

　　新民主同盟荃灣區議員譚凱邦等昨日表示（見圖），過去數周接獲二十三宗個案求助，指僱主強迫他們參與普及社區檢測計劃，涉及教師、保安及公務員等多個行業。

　　二十三宗求助個案中，僱主一般以通告、電郵、短訊、口頭提醒等形式，要求員工參與普及社區檢測計劃。譚凱邦形容僱員承受甚大壓力，其中有人無奈之下進行檢測，部份人則採取「拖字訣」。他認為，計劃是「假自願、真強迫」，又質疑有關機構有此行為，是要為政府「谷數」。

　　他續指，接獲小學教師反映，多次被校長要求參與檢測，且要交代預約檢測的時間及地點。

  另有貿易公司員工求助，指他是全公司唯一沒按要求接受檢測的員工，質疑因此在試用期後不獲續聘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd