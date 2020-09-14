涉騙業主借錢還二按 蠱惑財務中介呃245萬

警方破獲蠱惑財務中介騙徒詐騙集團，拘捕集團三名骨幹成員。集團在高級商廈租辦公室後裝修成律師樓，再扮銀行職員致電受害人訛稱他們物業二按貸款違法或違約，從而騙得受害人向財務公司借錢，以及交出有關借款進行債務重組等，騙得兩名受害人共約二百四十五萬元。



警方早前根據情報主導分析追查，鎖定一個懷疑財務中介詐騙集團，集團在柯士甸道一幢商廈租用寫字樓，再改裝成律師樓，疑從不法途徑取得一些二按樓宇的受害人資料後，騙徒冒充銀行職員致電受害人，聲稱他們的貸款違法或違約。由於騙徒能準確提供事主貸款記錄，受害人沒有懷疑，聽從騙徒指示透過中介公司向持牌財務公司借巨額貸款。其後騙徒又聲稱協助「代還二按貸款」及「進行債務重組」，要求受害人將錢存入指定戶口，得手後去如黃鶴，「律師樓」亦人去樓空。



租辦公室冒充律師樓



本月十日，警方認為時機成熟收網，部署後採取代號「勇戰者」行動，在沙田、黃大仙及葵涌區拘捕兩男一女，相信他們至少向兩名二按業主受害人，共騙取二百四十五萬元款項。探員在其中一名疑犯的住所發現一筆一百五十七萬元支票收據，相信是其中一名受害人剛交給騙徒，經聯絡受害人及有關銀行後，成功截停該支票付款。



被捕三人年齡介乎十九至二十四歲，涉嫌串謀詐騙，警方相信他們為一間財務中介公司骨幹成員，部份有三合會背景，調查後已獲准保釋候查，警方相信該犯罪集團活躍有兩個月，呼籲未報案受害人報警，不排除稍後有更多人被捕。



警方提醒市民，當業主接獲陌生人來電稱二按貸款違約或違法，雖然對方可以道出事主有關樓宇按揭個人資料，但仍應加強警覺核實來電者身份，並向一按銀行查詢。



