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室內燒衣疑未熄 閉門失火險釀巨禍

2020-09-14 列印
室內燒衣疑未熄 閉門失火險釀巨禍
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　　大角咀帝柏海灣第二座一單位發生閉門火警，消防破門入屋撲熄火警調查後，相信是戶主在未待家中衣紙熄滅便離家，火屑燃着雜物起火，險一時大意燒毀家園，火警中無人受傷。據悉起火單位日前有一名男子墮樓身亡。

起火單位早前有人墮斃

　　現場為海庭道十八號帝柏海灣第二座一個中層單位，前晚十時，街坊發現該單位有煙冒出報警，三輛消防車及一輛救護車趕至，消防發現單位無人，破門入屋將火救熄，無人受傷。據悉，上周六早上六時許，起火單位曾發生有人墮樓事件，一名二十六歲男子從高處墮下，倒臥平台死亡。警方未有檢獲遺書，調查後相信沒有可疑。警方事後聯絡起火單位一名六十四歲姓馬女住客協助調查，了解後相信有人在單位內燒衣紙拜神，未待火種熄滅即離家，火屑意外燃着雜物起火，消防相信火警無可疑。

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