長年與病菌大被同眠 全新抗菌技術保健康

忙完一天的工作累極了，下班回家最想念的一定是自己的床，把衣衫擱在床邊椅子上，立即躺在床上休息。然而疫情下不能再這樣做，入屋先在玄關全身噴上消毒噴霧，再進入洗手間洗手、洗澡才能上床，保持個人衞生。平日懶得理會的床單，更換的次數更頻繁，房間看來變得整潔，但大家都看漏了一個細菌溫床—床單下的床褥。



床褥累積汗水濕氣 恐滋生大量細菌



睡覺是休息的時間，但不代表身體停止運作，即使房間開了冷氣，每晚身體都會排出汗水及濕氣，久而久之會積聚於床褥褥芯。大部分床褥使用傳統的抗菌技術，採用抗菌布料，但床褥久經使用，汗水會滲進褥芯，加上香港空氣潮濕，為細菌滋生營造了最佳環境。



引入全新抗菌技術 有效殺滅97％病菌



一生將近三分之一時間花在睡覺上，睡床的衞生當然重要，在疫情爆發之際，更要多加留意。不過，床褥洗了會發霉，人們除了定期替換枕頭套及床單，又有甚麼可以做？近來SINOMAX新系列ENPOWER®床褥引入了日本銀離子抗菌塗層技術，殺滅97％以上日常生活中常見的病菌，如大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌、金黃色葡萄球菌細菌*，同時獲美國FDA食品及與藥物管理局的安全認證。



此技術比傳統抗菌技術有效，全因其針對性。塗層上的銀離子是帶正電的天然礦物質，可以持續吸附並破壞帶負電的微生物細胞如細菌及霉菌，令它們無法代謝及繁殖。有效抗菌，同時不帶毒性，不怕刺激皮膚。



整個ENPOWER®床褥系列的紡紗都植入了銀離子，可以抗菌、防霉、防臭，用家每晚都可以安枕無憂。



60天家中安心試用 壓縮入盒輕鬆入屋



床褥一般陪伴用家7至8年以上，少不免要親身感受，但疫情未息，出街左試右試十分危險。SINOMAX網店限定ENPOWER銀離子盒裝床褥，特設60天無憂試瞓計劃，讓你安心在睡房試用， 60天內如果真的覺得不適合可以向SINOMAX申請無條件退款，在家裏怎樣試都可以啦!



計劃聽起來十分吸引，但香港地方細小，運送厚重雙人床褥困難重重，樓房狹窄的大門、房門，甚至走廊及電梯都容不下一張床褥，令人十分頭疼。今次計劃推出的8吋厚銀離子SILVER ION ENPOWER®盒裝床褥，是歐洲流行的網購床褥(bed-in-a-box)，以真空壓縮包裝，輕鬆解決運送床褥問題。現在優惠期內更有6折優惠，由原價$7,999起，減至$4,799起。全程網上購物免外出，令你安心選購健康衛生的床褥，立即到



https://bit.ly/310mbNa了解更多。



*資料來源：日本抗菌產品技術協議會（SIAA）



