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五港人偷渡台灣被扣留 保安局籲勿窩藏罪犯

2020-09-14 列印
　　台灣傳媒工作者鐘聖雄日前在社交網站指，五名香港反修例示威者在七月懷疑偷渡到台灣後，被當局扣留近兩個月，外界一直未能跟他們聯絡。陸委會指希望外界不要作不必要揣測。香港保安局指沒有收到任何訊息，呼籲不要窩藏在香港涉嫌罪案的罪犯。

　　鐘聖雄呼籲香港的「勇武抗爭者」不要再去台灣，民進黨政府並非如外界所想支持香港抗爭者。陸委會指政府不會針對個案加以說明；又指若符合條件都會給予必要的人道援助。台灣中央社引述消息人士報道，五名偷渡到台灣的香港人確實被扣押，但處境不至於被軟禁，有會見律師等基本權利。

　　香港保安局表示，特區政府沒有收到任何訊息，關於台灣有截獲香港逃犯，認為各個負責任的司法管轄區應互相合作，打擊跨境罪行。

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