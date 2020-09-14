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單親媽跳舞昏迷不治遺下兩兒

2020-09-14 列印
　　一名婦人前日在旺角金雞廣場一舞廳跳舞時，突然不適昏迷，搶救後不治。據了解，該名婦人是單親媽媽，任職巴士司機，並熱愛跳拉丁舞，是家庭的經濟支柱。

　　該名五十二歲婦人前日下午在金雞廣場三樓的一間舞廳跳舞時，突然不適昏迷，同場人士見狀報警。救護員將她送廣華醫院，經搶救後不治。

　　據了解，死者是單親媽媽，於多年前離婚，並育有兩名兒子。她於一年前轉做巴士司機。死者家人接受傳媒訪問時表示，死者於本月初曾透露胸口痛，因心臟不適求醫。

　　涉事舞廳的負責人向傳媒指，該名女客人當時在舞廳內跳舞，未有劇烈動作，事發時突然倒下。該名女客人一個月大約會光顧約兩至三次。

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