﻿港鐵設調查委員會﻿ 查﻿東鐵新系統事故﻿

港鐵東鐵線原定上周六轉用新信號系統及九卡列車，但在上周五臨時煞停。港鐵昨晚發聲明，表示對暫緩安排深表歉意，理解公眾對事件的關注，宣佈成立調查委員會調查事件，包括由最初開始察覺至跟進的過程，通報機制是否健全，預計於三個月內完成調查，以及向政府部門提交調查結果。



港鐵委任香港工程師學會前會長梁廣灝擔任委員會主席，並已邀請另外兩位外間專家包括科進中國區基礎建設總監王志威及科進技術主任和副技術總監Gab Parris，為委員會提供專業意見。此外，委員會亦包括港鐵公司技術工程總監顏永文博士及六名相關部門的資深人員，以支持委員會作深入的調查。



委員會將就三個範疇作出調查並提出改善方案，包括就新系統的「行車路線設定功能」可能出現的潛在情况，確定由最初開始察覺、確認、分析以至各種跟進的詳細過程；檢視在以上過程中，公司內部的溝通及通報機制是否健全，以及有否適時切實執行；以及調查向相關政府部門的通報機制有否適時切實執行。



港鐵指透過營運管控措施，以管控行車路線設定的短期解決方案，是不太理想，認為應待技術解決方案制定後實施，方為保障乘客利益的合適決定。港鐵重申，即使出現行車路線設定功能潛在可能出現情況，列車自動保護系統亦會維持正常運作，不涉及行車安全。



據傳媒報道，港鐵工程部一直知道問題存在，但認為不涉及安全而沒有向上層匯報，港鐵高層直至上星期才知道系統可能導致入錯線，向政府報告。機電署確認上周四收到港鐵通知，即時要求港鐵交報告，要港鐵進一步測試防止問題發生，才可讓新系統投入服務。實政圓桌立法會議員田北辰批鐵港鐵內部溝通問題沒有改善。



