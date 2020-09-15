﻿五人夥找換店 開百戶口轉帳6000次 洗黑錢家庭 兩年漂白30億

海關破獲一個五人洗黑錢家庭，涉過去兩年來串同一家找換店，清洗三十億元黑錢，數額之鉅，打破本港紀錄。海關揭發該一家五口合共開設逾百個銀行戶口，頻繁轉帳六千次，一共涉三十億港元；找換店參與其中一億七千萬元的交易額，持牌人卻向海關報稱僅為三千萬。海關凍結了洗黑錢家庭三千萬元資產及兩個物業，並吊銷找換店的牌照，正追查幕後主腦人物。\



海關獲情報及銀行舉報蒐證，懷疑有人涉及清洗黑錢勾當。三十名關員經調查後上周四採取代號「獵影」行動，突擊搜查港九四個住宅單位及上環一間找換店，拘捕六名男女，年齡介乎二十五至六十二歲，其中一人為找換店持牌人，另三男二女為一家五口。



海關指出，破案關鍵，該五口之家每月總收入僅七萬元，兩年間經銀行戶口頻密轉帳合共數十億元。據悉，該洗黑錢家庭成員包括報稱無業的父母、任技術員的長子、在涉案找換店任經理的次子及任職客戶助理的幼女，三兄妹月薪由一萬五千至三萬元。



全家月入僅七萬



海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍透露，今年初海關接獲情報指有人從事洗黑錢活動，經財富調查後鎖定一個洗黑錢集團，發現一五口之家涉案，自一八年起合共開設超過一百個的私人銀行帳戶，處理多項不明來歷款項，合共逾三十億元，疑洗黑錢金額為海關處理同類型案件中歷來最高。



當中有一億七千萬元交易來自次子工作的找換店，其餘資金則來自不同第三者或不同公司，大部份為空殼公司。他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同的第三者或律師樓。該家庭每次交易由數萬元至二千萬元不等。海關稱此手法是典型洗黑錢方式，屬慣常手法。



海關另拘找換店持牌人



海關稱，找換店與一家五口兩年來的交易額達一億七千萬元，持牌人卻向海關通報處理過三千萬元的交易額。海關懷疑找換店利用未經申報的他人戶口處理未經申報大額交易，企圖以找換店掩飾洗黑錢活動。海關即時凍結該家庭的三千萬元資產，包括一千五百萬元的銀行存款，及兩個分別於前年及本年初購買、價值七百萬及八百萬元的物業，並於上周五吊銷涉案找換店的牌照。



行動中，海關檢獲電腦、手機、銀行保安編碼器、借據、銀行月結單、找換店出納紀錄、借據及第三者預先簽名的支票簿。海關正循被捕人士的背景、已簽名支票簿調查戶口擁有人及資金來源及流向等多方面追查幕後主腦，不排除日後會有更多人落網。