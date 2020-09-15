﻿三病患曾光顧同一餐廳﻿﻿ 恐藏傳播鏈全店檢測﻿

第三波疫情持續反彈，昨天新增十二宗本地個案，是連續兩天錄得雙位數字，其中六人經普及檢測確診，三人曾到屯門都城餐廳用膳，當局憂餐廳出現隱性傳播，會安排所有員工做檢測。



昨天本港一共有十四宗新確診，兩宗為輸入個案，另十二宗屬本地感染，當中三人曾在屯門鄉事會路的都城餐廳用膳，二人屬家人關係，分別是一名屯門友愛邨退休人士和一名六十三歲女子，二人上周六一起到屯門官立中學檢測中心接受檢測後確診，另一名四十九歲男患者與他們不相識，居於兆禧苑樂禧閣，幾乎每日都到都城餐廳吃早餐，其後在天晴邨檢測中心檢測並確診。



增12宗本地個案



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，三人有機會在進出餐廳時相遇，擔心有餐廳職員是隱性患者。中心建議餐廳先停業及大清洗，待三十多名員工的檢測有結果後，才可恢復營業。日前有食客確診的深水埗萬發海鮮菜館前日仍有營業，張指兩間餐廳的食客受感染情況不一樣，已要求萬發暫時停業，並向員工派發樣本瓶。



另外，一名住在何文田窩打路道山的五十一歲女子亦確診，其感染源頭未明，她在香港仔上班，平時無特別活動。創興銀行昨午宣佈，香港仔分行有一名員工於周日確診，昨日起暫停服務，直至另行通知。



當局已停止向有確診患者的大廈派發樣本瓶，張竹君說，若市民擔心受感染，可自行到門診要求進行測試，並再度呼籲有輕徵病徵者，不要嫌麻煩，應及早求診。



此外，基督教聯合醫院一名七十七歲男病人離世，他居於住牛頭角下邨貴輝樓，累計逾一百零一人病逝。至於兩宗輸入個案，分別來自印度和菲律賓。



