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食肆人潮重現 張竹君籲市民勿鬆懈

2020-09-15 列印
■食肆放寬至一枱四人後，不少餐廳再出現人潮。
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　　政府上周五起放寬限聚令至四人，街上人流明顯增加，不少食肆爆滿。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區仍有隱形患者，任何放寬社交距離的措施都有可能增加傳播風險，只要有聚會，包括在餐廳、家中或其他地方，當有一人是隱形患者，都會引起傳播，提醒大家要注意防疫。

　　此外，昨天是普及社區檢測計劃最後一天，被問到會否建議政府再次舉行同類計劃，張竹君昨在記者會上回應，指大型檢測計劃不易做，相信計劃僅屬一次性，但強調當局仍有為其他針對高危和輕微病徵人士做檢測。另外，計劃檢測率僅達香港人口約兩成，她說政府並無為計劃預設人數目標，而找出的確診個案，可讓當局大概掌握社區內陽性患者比例，同時證實社區存有隱性患者，因此市民不能鬆懈。

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