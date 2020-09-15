已登記銅芯口罩市民 三天內會收到

創新及科技局局長薛永恒在一個電台節目上表示，昨日起會向已登記市民派遞銅芯抗疫口罩，又指即棄式口罩不太環保，可重用口罩可為環保出一分力。他表示，早前登記時選取希望領取第二輪口罩的市民，將會收到短訊通知，三天內會收到，其他市民則可到郵局取口罩。



被問到市面較少人戴銅芯抗疫口罩，薛永恒承認見到坊間不是很多人戴，但亦有人戴，認為總會有用，他形容情況就如普及社區檢測計劃一樣，希望給予市民多一個選擇。



薛永恒又指，曾與一些食店員工傾談，他們都有戴銅芯口罩，認為是有幫助。他又說，即棄口罩供應已較穩定，但對一家四口的基層家庭來說，每日仍要花數十元作為口罩支出，會為他們帶來壓力。



