普檢結束共揪出32病例 聶德權指疫情到 「水尾」

十四日的普及社區檢測計劃昨日結束，逾一百七十萬名市民接受採樣，找出至少三十二宗確診。公務員事務局局長聶德權昨表示，數字已達目標，亦反映疫情已到「水尾」，當仍未「斷尾」，當局日後會針對特定群組進行檢測，且會擴大檢測群組的範圍。



昨日是檢測計劃最後一日，不少市民捉緊機會前往檢測，包括屯門建生社區會堂的檢測中心及黃大仙龍翔官立中學的檢測中心等，昨晚一度出現人龍。中聯辦副主任仇鴻昨探望內地核酸檢測支援隊，代表中聯辦和主任駱惠寧向隊員表達敬意和感謝，肯定支援隊為香港切斷隱形病毒傳播鏈作出重要貢獻。而特首林鄭月娥上周三亦曾到訪臨時氣膜實驗室，向內地支援隊致謝。



聶德權表示，確診比例反映疫情已經到「水尾」，不過未「斷尾」，又形容計劃「出世的環境很惡劣」，許多不實訊息令部份市民擔心，但認為超過兩成人口參與計劃，已達目標。他指當局日後將針對特定高風險群組進行檢測，亦會擴大檢測組別。他認為當疫情受控，有助推出健康碼恢復跨境往來，但前提是其他國家或地區對香港情況有信心。



將針對特定群組作檢測



食物及衛生局局長陳肇始指計劃得以順利進行，醫護人員功不可沒，又讚揚檢測中心的公務員克盡己職。



行政會議成員林正財表示，當局應將針對特定群組的檢測系統化，且可拓展至長者，強調計劃訓練了六千多個專業人士，香港有能力每七日進行一次特定群組檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇亦指，日後須針對高風險群組進行檢測，但若單日新增確診再次過百，不應排除再進行全民檢測。香港火眼實驗室總指揮唐美芳認為，秋冬之間，香港應再進行全民檢測，屆時內地支援隊一定會支持。



